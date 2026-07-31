ROMA (ITALPRESS) – Hyundai porta l’esperienza digitale dei propri clienti a un nuovo livello con la nuova app myHyundai, completamente rinnovata per rendere il rapporto quotidiano con la propria auto e con l’intero ecosistema del Brand ancora più semplice, intuitivo e connesso. Disponibile in 43 Paesi europei, la nuova applicazione introduce un’interfaccia completamente riprogettata e una navigazione più fluida e veloce. La nuova veste grafica è stata sviluppata recependo i feedback e i suggerimenti dei clienti durante la prima fase di rilascio, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso ancora più ancora più intuitiva, utile e vicina alle esigenze degli utenti. L’app integra, inoltre, in un unico ambiente digitale un numero sempre maggiore di funzionalità e servizi, offrendo un’esperienza sempre più completa e personalizzata. Un’evoluzione che nasce da un percorso avviato già nei mesi scorsi con l’integrazione di myHyundai e Bluelink in un’unica piattaforma. Se in precedenza i due servizi erano accessibili attraverso applicazioni separate, oggi le principali funzionalità dedicate alla gestione dell’auto e alla sua connettività sono riunite all’interno della nuova app myHyundai, per offrire ai clienti un’esperienza più coerente e immediata. Con questa nuova versione, quel percorso si completa e si perfeziona. Un unico punto di accesso attraverso cui gestire la propria Hyundai, interagire con la vettura anche da remoto e accedere ai servizi che accompagnano l’esperienza di mobilità prima, durante e dopo ogni viaggio. In una prospettiva di ulteriore convergenza, seguirà anche l’integrazione di Charge myHyundai.

A rendere ancora più semplice l’utilizzo quotidiano è la nuova homepage, progettata per mettere in primo piano le funzionalità più rilevanti e consentire di raggiungerle in modo rapido e intuitivo. La nuova interfaccia rende più immediato anche l’accesso ai comandi di controllo remoto, permettendo di interagire con la vettura in modo ancora più semplice. L’esperienza digitale può inoltre accompagnare il cliente oltre lo smartphone, grazie alla possibilità di utilizzare l’app anche attraverso smartwatch compatibili. La nuova myHyundai diventa un vero e proprio punto di riferimento anche per la pianificazione degli spostamenti. La sezione Mappa è stata completamente rinnovata e integra un sistema di calcolo del percorso evoluto, insieme a nuovi filtri che permettono di individuare in pochi istanti punti di assistenza e concessionarie Hyundai, parcheggi, autolavaggi e i principali punti di interesse. Per i modelli elettrici, la pianificazione del viaggio si arricchisce inoltre di un nuovo calcolatore di percorso che organizza automaticamente gli spostamenti tenendo conto delle eventuali soste necessarie per la ricarica. Un supporto pensato per rendere ancora più semplici anche i viaggi più lunghi. La nuova app semplifica anche la gestione dell’assistenza, permettendo di richiedere un appuntamento presso il proprio centro Hyundai preferito in modo semplice e veloce. La richiesta verrà poi verificata dal centro assistenza, che confermerà l’appuntamento o proporrà un’alternativa compatibile con le proprie disponibilità.

L’evoluzione della nuova myHyundai riguarda anche il modo in cui gli utenti possono conoscere e vivere la propria esperienza di guida. La sezione Driving Insights offre infatti informazioni complete sull’utilizzo dell’auto e sulle abitudini di guida, trasformando i dati legati alla mobilità quotidiana in uno strumento utile per conoscere meglio i propri spostamenti. Allo stesso tempo, l’app si prepara a diventare un accesso sempre più diretto a un ecosistema di servizi digitali in continua evoluzione. Attraverso Hyundai Pay, i clienti possono gestire i pagamenti relativi ai servizi disponibili e acquistare pacchetti e funzionalità direttamente dall’app. Un approccio che apre anche alla possibilità di accedere a nuovi servizi e alle Features on Demand, consentendo di ampliare e personalizzare nel tempo l’esperienza a bordo della propria Hyundai attraverso contenuti e funzionalità aggiuntive. La nuova app myHyundai rappresenta un ulteriore passo nel percorso di trasformazione digitale del Brand, con l’obiettivo di offrire una tecnologia sempre semplice, intuitiva e utile nella quotidianità. Un’unica app diventa il punto di accesso a un ecosistema di servizi in continua evoluzione, capace di accompagnare il cliente in ogni fase dell’esperienza d’uso: dalla gestione della vettura alla pianificazione dei viaggi, dalla manutenzione ai servizi connessi, fino alle nuove opportunità offerte dalla mobilità digitale. Con la nuova app myHyundai, il Brand ridefinisce il modo in cui le persone vivono il rapporto con la propria auto, trasformando ogni interazione in un’esperienza fluida, immediata e personalizzata. Perchè oggi la mobilità non si limita alla guida: inizia dallo smartphone e accompagna il cliente in ogni momento, dentro e fuori dall’auto. La nuova app myHyundai è disponibile gratuitamente per dispositivi Apple e Android su App Store e Google Play.

– Foto ufficio stampa Hyundai Italia –

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