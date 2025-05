De Siervo “A questa Serie A assegno un voto altissimo. La vittoria dell’Inter in Champions sarebbe fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “A questa Serie A assegno un voto altissimo, superiore al nove. Con lo Scudetto del Napoli e la Coppa Italia del Bologna si è ribadito quanto il nostro calcio sia l’unico capace di consentire ad un grande numero di squadre di concorrere per quelli che sono i titoli finali”. Lo ha detto l‘amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo nel corso della puntata n.762 de ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso su Rai GR Parlamento.

Quella di venerdì, in occasione dello Scudetto del Napoli, è stata una “bellissima giornata di sport, una riprova di come solo il calcio possa essere l’unico rito collettivo del nostro tempo, con un’attesa spasmodica nelle ore precedenti e una città a festa con migliaia di persone in giro. Per questo il calcio continua ad essere lo sport più bello e sentito al mondo. Chi investe seriamente in progetti sportivi può davvero concorrere per l’obiettivo finale più importante”, ha aggiunto.

“La vittoria della Champions League da parte dell’Inter sarebbe fondamentale, le altre leghe europee concorrenti hanno un palmares negli ultimi dodici anni superiore al nostro e nel contesto del nuovi pubblico sono gli ultimi quindici anni a creare il mercato. Abbiamo bisogno di quel tipo di vetrina, facciamo i complimenti a Marotta, all’attuale proprietà e a Inzaghi – ha proseguito l’Ad della Lega Serie A – Ci auguriamo un lieto fine per il calcio italiano e ci auguriamo che tutti i tifosi italiani possano tifare per l’Inter. Abbiamo bisogno di una vittoria come questa, siamo tornati in vetta in Europa e dobbiamo continuare a spingere”, ha aggiunto.

“Se il tennis può superare il calcio? Assolutamente no. Faccio i complimenti al presidente Binaghi per il suo lavoro straordinario. Il calcio però è un rito collettivo globale molto più largo che coinvolge tutte le fasce sociali. La competizione col tennis, se così si può parlare, è benedetta perché da italiani siamo felicissimi che possano esserci atleti rilevanti e fondamentali come Sinner e come gli altri ragazzi. Se cresce la capacità degli italiani, diventiamo una destinazione turistica legata al mondo dello sport. Siamo quindi le persone più felici del mondo se il tennis continuerà a conquistare questi risultati”, ha concluso.

