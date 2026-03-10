MILANO (ITALPRESS) – “Le 9 medaglie? Una grande soddisfazione è dire poco. Siamo in Italia, quindi ogni medaglia ha un sapore ancora più importante, più significativo. Non ce lo aspettavamo. La cosa incredibile, a parte le nove medaglie, ad appena quattro giorni dall’inizio delle competizioni è che abbiamo vinto con cinque atleti diversi rispetto ai tre delle sette medaglie di Pechino. Questo è un dato non significativo, di più”. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato italiano Paralimpico Marco Giunio De Sanctis intervenuto a Casa Italia a Milano.

“Difficile battere il record di medaglie di Lillehammer? I record sono belli, ma non c’è un oro. Ci sono argenti e bronzi. Nel medagliere contano gli ori, poi argenti e bronzi e dico che abbiamo già battuto quel record per la qualità delle medaglie, per quanto mi riguarda – ha aggiunto il numero uno del Cip -. Sono certo che non finirà qua, me lo auguro con tutto il cuore. Lo vedo, si percepisce anche dal fatto che gli atleti ormai si stiano caricando psicologicamente”.

-Foto di repertorio ufficio stampa Cip-

(ITALPRESS).