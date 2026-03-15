De Pascale celebra la prima vittoria in F1 di Antonelli “Un pezzettino di Emilia-Romagna, di Bologna, in questo risultato storico”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “Straordinario. Complimenti a Kimi Antonelli. Siamo tutti e tutte molto orgogliosi e orgogliose di lui, giovanissimo pilota bolognese di F1 che a soli 19 anni e mezzo ha ottenuto il primo posto al Gran Premio di Cina. Grazie Kimi per l’emozione bellissima che la tua gara e questo trionfo hanno regalato a sportivi, appassionati e a tutti coloro che sentono un pezzettino di Emilia-Romagna, di Bologna, in questo risultato storico”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l’assessora allo Sport, Roberta Frisoni, commentano la vittoria di Kimi Antonelli questa mattina al Gran Premio di Cina.

“Tutti lo descrivono come un ragazzo semplice, educato, rimasto legatissimo agli amici della scuola, quelli di sempre, forte nella sua umiltà e nella presenza costante della sua famiglia accanto– continuano de Pascale e Frisoni-. Una storia di determinazione, passione, di crescita sportiva e umana bellissima, che sia d’ispirazione per i giovani e le giovani, per qualunque loro talento. Che nelle lacrime di gioia di oggi, in quel sorriso di Kimi, possano tutti e tutte cogliere la scintilla delle passioni da coltivare e della possibilità di realizzare i sogni nati nell’infanzia e custoditi. A Kimi non possiamo che augurare di godersi questo primo Gp sul gradino più alto del podio e di proseguire a far brillare la bandiera italiana sui circuiti del mondo, oggi tornata lassù grazie a lui dopo 20 anni”. “E complimenti alla Ferrari – concludono- per il terzo posto conquistato; resterà nella storia di questa bella giornata di sport anche quell’abbraccio nei festeggiamenti tra Kimi e Lewis”.

– Foto IPA Agency –

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