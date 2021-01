NAPOLI (ITALPRESS) – Luigi de Magistris strizza l’occhio alla presidenza della Calabria. Già nei giorni scorsi il sindaco di Napoli aveva definito come “un’ipotesi concreta” la sua candidatura alle elezioni regionali: arrivano oggi ulteriori conferme, a margine del Consiglio Comunale, con la fascia tricolore partenopea che è tornata sull’argomento annunciando una scelta imminente: “Sono sempre più convinto di sciogliere positivamente la riserva, ma la risposta ufficiale arriverà tra domenica e lunedì” spiega De Magistris che si è “preso una settimana di tempo per questa difficile decisione politica ma anche personale”. In caso di candidatura Dema non potrà contare sull’appoggio del Pd locale che attraverso diversi esponenti ha fatto capire che prenderebbe le distanze dall’attuale sindaco di Napoli.

“Se dovessi accettare sarebbe nel solco di una coalizione civica estranea agli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato” prosegue ancora De Magistris che si dice “profondamente legato” a una terra dove ha trascorso “tante estati da ragazzo e nove anni da pm”. “Amo la Calabria e ci torno spesso, ho ricevuto sollecitazioni dal basso che mi spingerebbero ad accettare una scelta difficile che impone sacrifici. Con le debite differenze, mi sembra una sfida simile a quella affrontata a Napoli 10 anni fa: da un lato c’è una fetta considerevole e maggioritaria di un ceto politico che ha contribuito a distruggere una terra straordinaria e a mortificare il popolo calabrese. Dall’altra parte c’è una grande voglia di rinascita da parte di associazioni, reti civiche, militanti, amministratori locali e desiderio di lottare per i diritti, la giustizia, l’ambiente e contro le mafie”. Proprio quest’ultimo elemento potrebbe essere determinante per de Magistris che ricorda i fatti noti degli ultimi mesi, con la Calabria al centro della cronaca per sanità, arresti e intrecci tra criminalità, politica e istituzioni. Fattori vari e delicati che il sindaco di Napoli vede come “ingredienti di una sfida difficilissima e complicata”.

(ITALPRESS).