Bici elettrica sotto a un tir a Palermo, un morto

PALERMO (ITALPRESS) – Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi a Palermo. Una bici elettrica è finita sotto un tir all’incrocio tra la via Belgio e viale Strasburgo. Il ciclista è morto. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Municipale che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Forti le ripercussioni sul traffico nella zona, già abitualmente intenso.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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