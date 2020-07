NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato il programma di potenziamento per la sanità ad Ischia e Procida.

In questi cinque anni abbiamo difeso e tutelato il sistema sanitario di Ischia e Procida. Ora, grazie all’uscita dal commissariamento, è arrivato il momento per fare nuovi investimenti”. Lo ha dicharato il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

“Aumentiamo il numero dei posti letto: +46 nuove unità presso l’Ospedale Rizzoli di Ischia previsti nell’ambito del progetto per la realizzazione del nuovo padiglione su 4 livelli.

?Garantiamo più servizi: l’ampliamento dell’Ospedale di Procida consentirà di creare 4 nuovi ambulatori per rafforzare la medicina territoriale.

Valorizziamo il personale: considerata la condizione di disagio negli spostamenti, prevediamo incentivi economici per i medici e gli addetti sanitari che vengono a lavorare in queste strutture” conclude.

(ITALPRESS).