NAPOLI (ITALPRESS) – “Complessivamente noi avremo nei prossimi anni in Campania 7 miliardi di investimenti per quanto riguarda le infrastrutture, 5 miliardi soltanto a carico della Regione Campania e di Eav per i programmi di realizzazione di alcuni tratti della linea 1 e della linea 6 della metropolitana, il completamento dell’anello, più tutta una serie di stazioni, più il rinnovo di tutta la Circumvesuviana con un miliardo di investimenti e così via”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine dell’evento “La Napoli che verrà. Gli scali ferroviari e le ricadute economiche e sociali della loro rigenerazione”, organizzato da FS Sistemi Urbani all’Unione Industriali di Napoli. “La Napoli che verrà è un titolo un pò pretenzioso, dovrebbero farlo le istituzioni, non le Ferrovie – ironizza De Luca -. Le Ferrovie devono parlare dei binari e delle infrastrutture della mobilità, tema ovviamente decisivo per Napoli, per la Campania, per l’area metropolitana – aggiunge il governatore -. Abbiamo ancora investimenti nelle aree portuali, nelle aree logistiche – prosegue De Luca -. Quello che manca ovviamente è lo sviluppo, il finanziamento dello sviluppo, perchè le infrastrutture sono al servizio dell’economia e dello sviluppo. Hanno un valore in sè per quanto riguarda la mobilità. Traffico, passeggeri, pendolari, ma è chiaro che le infrastrutture hanno un valore se dietro c’è lo sviluppo e da questo punto di vista non c’è nulla”.

