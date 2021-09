SALERNO (ITALPRESS) – “Avremo a fine anno il progetto esecutivo e partiamo subito con la gara. Abbiamo fatto un miracolo nel concludere l’iter in un anno. In due anni e mezzo, tre anni, avremo il nuovo ospedale di Salerno”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa a Salerno di presentazione del nuovo nosocomio. “Sarà l’ospedale più moderno d’Italia – ha aggiunto – in termini di apparecchiature e dal punto di vista del risparmio energetico, e sarà inserito in un parco di verde. Una cosa bellissima, un progetto da 750 posti letto e che, insieme al Cardarelli di Napoli, sarà l’ospedale più grande della Campania”.

La nuova struttura avrà collegamenti diretti con la tangenziale e la metropolitana, un parcheggio con più di 1700 posti auto, e asili per il personale. “Stiamo costruendo un’altra pagina della storia urbanistica della città – ha concluso De Luca – Avremo un progetto a norma per la sicurezza antisismica, cosa che manca nel vecchio ospedale, perciò è stato indispensabile realizzare questa nuova struttura”.

(ITALPRESS).