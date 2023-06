NAPOLI (ITALPRESS) – “Ci vuole coraggio e onestà intellettuale che ti consente di dire ai concittadini che la verità viene prima delle bandiere di partito: se state tagliando risorse al Sud a me non fa nè caldo nè freddo se il Governo sia di centrosinistra o di centrodestra, dobbiamo curare gli interessi dei cittadini”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che parla a margine dell’incontro con i sindaci e i presidi delle scuole della Campania per affrontare le tematiche relative al dimensionamento scolastico progettato dal Governo. Proprio nel corso dell’appuntamento, l’assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini si era detta molto “scossa” dal fatto che “assessori di Calabria e Basilicata che avevano detto che avrebbero fatto le barricate con noi, si sono presentati e hanno votato alla fine a favore del decreto del Ministero”.

“Siamo in battaglia contro un centralismo nazionale di decisioni che il Governo vuole far prendere ai ministeri i quali non sanno neanche più come sia fatta l’Italia”, dice De Luca che continua a “contrastare l’autonomia differenziata che per scuola e sanità pubblica può significare che le Regioni ricche facciano contratti integrativi per il personale docente o sanitario”. “I contratti devono restare nazionali, se dai 3000 euro in più a medici o insegnanti poi al sud non ne troviamo – incalza il governatore -. Quindi – conclude – noi ci muoviamo contro tendenze di centralizzazione burocratica che producono efficienza e contro l’autonomia differenziata che produce marginalizzazione del Sud”.

– Foto xc9/Italpress –

(ITALPRESS).