De Berti “Il Veneto un hub logistico per l’Europa”

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Per la prima volta dopo 15 anni, la Regione, insieme con i gestori dei principali nodi logistici e corridoi stradali, ferroviari e di navigazione interna del Veneto, torna protagonista al Transport Logistic di Monaco di Baviera, il più importante salone fieristico internazionale dedicato alla logistica, ai trasporti, alla supply chain e all’innovazione IT. E lo fa con uno stand che riunisce gli attori della logistica in Veneto, non come somma di singole realtà, ma come un sistema integrato. Il naturale proseguimento di un percorso che ha preso il via con il Patto per lo Sviluppo del Sistema Logistico Veneto ed è proseguito con la partecipazione della Regione agli Stati Generali della Logistica del Nord Est. Obiettivo: posizionare il Veneto come un hub logistico europeo connesso ed efficiente, capace di affrontare le sfide del futuro e di contribuire alla crescita sostenibile del nostro territorio e del Paese”.

Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, oggi a Monaco di Baviera al salone fieristico Transport Logistics, in programma dal 2 al 5 giugno. Accanto alla Regione sono presenti i firmatari del Patto per lo Sviluppo del Sistema Logistico del Veneto: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale-Porti di Venezia e Chioggia; Consorzio Zai – Quadrante Europa – Verona Interporto; Interporto Padova; Infrastrutture Venete; Concessioni Autostradali Venete Cav; Veneto Strade; Gruppo Save con gli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso; Interporto di Rovigo; Portogruaro Interporto.

“Un’unica regia logistica, quella della Regione Veneto – ha precisato la Vicepresidente De Berti -, per valorizzare i nodi strategici di un territorio che, grazie anche alla presenza di ben tre corridoi principali della Rete Trans-Europea di Trasporto TEN-T (il Corridoio Baltico-Adriatico, il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e il Corridoio Mediterraneo) a cui si aggiungono le “Autostrade del mare”, nel 2024 ha superato gli 80 miliardi di euro in esportazioni, 50 dei quali diretti verso i Paesi dell’Unione Europea. Numeri che ne fanno la terza regione per export in Italia e dove le importazioni hanno registrato circa 61 miliardi di euro per un totale di oltre 50 milioni di tonnellate di merci trasferite da e per l’estero dalla nostra regione. Il tutto mosso da un sistema produttivo composto da oltre 420.000 imprese, il 3 per cento delle quali attive nei settori dei trasporti e della logistica, e trainate dall’impegno di 2 milioni di addetti”.

– Foto Ufficio stampa Regione Veneto –

(ITALPRESS)