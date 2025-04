Dazi, Zaia “L’UE si muova velocemente, imprenditori veneti sono preoccupati”

FIRENZE (ITALPRESS) – Sui dazi “la Lega non ha una linea schiacciata verso Trump, il vero tema è che i dazi sono un problema. Ne ho parlato in più occasioni e lo dico anche da veneto, visto che noi esportiamo 8 miliardi verso gli Stati Uniti. C’è anche da dire che l’Europa deve muoversi velocemente, non in ordine sparso. Questa è un’altra preoccupazione e spero che l’Italia approfitti di questa posizione particolare, visto che come paese europeo nel G7 non ha mai avuto una posizione ostile rispetto all’amministrazione americana”. Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine del congresso della Lega in svolgimento a Firenze. “L’Italia deve andare con l’Europa, dopodiché l’Italia può fare da pontiere visto e considerato il ruolo che ha avuto e il rapporto che ha con questo governo”, ha aggiunto.

“Gli imprenditori veneti sono preoccupati anche perché noi siamo una comunità molto internazionalizzata, con 600mila partite Iva. Ma è altrettanto vero che Trump rischia un boomerang, visto e considerato che i dazi applicati a tutto il mondo innalzeranno l’inflazione nel loro Paese e gli americani spenderanno di più per comprare gli stessi articoli”, ha concluso Zaia.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).