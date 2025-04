PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il premier spagnolo Pedro Sanchez. Nel corso del colloquio, il leader cinese – come riporta l’agenzia cinese Xinhua – ha sottolineato che di fronte a una situazione internazionale complessa e grave, “la Cina e l’Europa dovrebbero assolvere alle proprie responsabilità internazionali, salvaguardare congiuntamente la tendenza alla globalizzazione economica e l’ambiente del commercio internazionale e resistere congiuntamente alle pratiche di prepotenza unilaterale, non solo per salvaguardare i propri legittimi diritti e interessi, ma anche per salvaguardare l’equità, la giustizia, le regole e l’ordine internazionale”.

Xi Jinping ha sottolineato che “non ci saranno vincitori in una guerra tariffaria e che andare controcorrente rispetto al mondo significherebbe isolarsi”. Indipendentemente da come cambi l’ambiente esterno, “la Cina resterà fiduciosa, manterrà la calma e si concentrerà sul fare bene i propri interessi”.

Sia la Cina che l’Unione Europea “sono importanti economie mondiali e convinte sostenitrici della globalizzazione economica e del libero scambio. La loro produzione economica complessiva rappresenta più di un terzo del totale mondiale e hanno instaurato uno stretto rapporto di simbiosi economica”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)