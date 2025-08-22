Dazi, Urso “Il ruolo dell’Italia è stato decisivo, 15% ostacolo superabile”

RIMINI (ITALPRESS) – “Il ruolo dell’Italia è stato decisivo nell’incanalare il confronto sui binari dell’accordo quando nessuno ci credeva, anzi, quando qualcuno auspicava una guerra commerciale. È stata Giorgia Meloni a incanalare il confronto sui binari giusti tra Usa e Ue e sul raggiungimento di un’intesa che va perfezionata, ma garantisce un quadro di certezza per le imprese. Questo è già un primo livello importante. Il 15% è un ostacolo ma superabile per le nostre imprese”. Lo afferma Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, a margine del 46° Meeting di Rimini.

“Sono stati 3 anni importanti con un bilancio che è sotto gli occhi di tutti. Nella parte finale della legislatura si può fare un patto sociale con imprese e sindacati che possa garantire una coesione nazionale nell’accompagnare e accelerare la strada del rinascimento dell’Italia che Giorgia Meloni ha garantito anche sul piano internazionale”, ha aggiunto il ministro. “La credibilità e l’affidabilità dell’Italia si è ulteriormente accresciuta, siamo tornati centrali. In questa fase storica in nessuna parte d’Europa il consenso sul governo aumenta – osserva -. Solo in Italia questo accade”.

