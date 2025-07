BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Riguardo ai dazi per il settore dell’acciaio, “applicheremo un sistema di quote basato principalmente sui volumi storici degli scambi commerciali”. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per il Commercio, Olof Gill, durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles. “Non abbiamo ancora tutti gli elementi, (il tema) fa parte delle discussioni in corso con gli Usa”, ha poi precisato. Gill ha aggiunto che all’inizio dell’incontro avvenuto in Scozia tra la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, quest’ultimo aveva proposto dazi pari al 30% sui prodotti europei.

Riguardo al rispetto delle attuali norme alimentari e sanitarie, il portavoce ha infine precisato che Bruxelles non cambierà le proprie regole. “Mi aspetto che si faccia chiarezza nei prossimi giorni su questo tema, nell’ambito della prosecuzione del dialogo per una dichiarazione congiunta”, ha concluso Gill. Nel frattempo la Commissione europea ha diramato una nota, in cui precisa che l’intesa raggiunta fra Ue e Usa non è giuridicamente vincolante. “L’Ue e gli Usa condurranno ulteriori negoziati, in linea con le rispettive procedure, per dare piena attuazione all’accordo politico“.

