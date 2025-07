ROMA (ITALPRESS) – Raggiunto l’accordo al 15% sui dazi fra Stati Uniti e Unione europea. Lo hanno annunciato il presidente Usa Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Questo accordo è il più grande di tutti gli altri”, ha detto Trump.

“La farmaceutica non sarà parte dell’accordo con l’Ue sui dazi. Il settore farmaceutico è molto importante per gli Stati Uniti e non possiamo trovarci in una posizione dipendente da altri Paesi”, ha rivelato il presidente Usa.

Trump nel corso dell’incontro con i giornalisti si è soffermato anche sul tema immigrazione, tracciando un parallelismo tra la situazione statunitense e quella del Vecchio Continente: “L’immigrazione illegale è un problema terribile. Avete visto il grande lavoro fatto per i nostri confini. Lo scorso mese nessuno è entrato illegalmente negli Stati Uniti. L’Europa ha un problema simile, forse arriverà allo stesso punto in cui siamo arrivati noi”.

“L’immigrazione irregolare – ha aggiunto von der Leyen – è un problema che va affrontato a livello Ue. Stiamo lavorando molto su questo problema. Dobbiamo decidere chi potrà entrare nell’Unione”.

TRUMP SU GAZA “IL CAOS, ISRAELE PRENDA UNA DECISIONE”

“Abbiamo riportato a casa molti ostaggi e ora ci sono ostaggi non piu’ in vita e i parenti rivogliono indietro i corpi. Ho parlato con questi genitori. E’ una situazione triste. Sono devastati. Quanto si arriva a un numero così esiguo di ostaggi è difficile che si giunga a un accordo con Hamas. Israele deve prendere una decisione”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine dell’incontro con l’Unione europea sui dazi, in Scozia. “E’ terribile – ha aggiunto Trump – quando vedo le immagini di quei bambini e quelle di persone che rubano cibo e armi. Tutto quel posto e’ un caos”.

“Abbiamo dato 60 mln di dollari per il cibo a Gaza e nessuno l’ha riconosciuto, nessuno ha dato quanto gli Stati Uniti e nessuno ci ha detto grazie. Non lo fanno nemmeno i paesi europei”, ha concluso il tycoon su Gaza.

