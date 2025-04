Dazi, Trump “Vogliamo farci trattare in modo equo dal mondo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ieri è stata la giornata più importante della storia per i mercati, quindi siamo molto soddisfatti di come sta andando il Paese. Stiamo cercando di farci trattare equamente dal mondo. Questa è una cosa che si sarebbe dovuta fare 25 anni fa. Avrebbero dovuto farlo 40 anni fa, e così non è stato”.

Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare dei dazi nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri nella Cabinet Room della Casa Bianca. Il tycoon era affiancato dal Segretario della Difesa Pete Hegseth e dal Segretario di Stato Marco Rubio.

Presente anche Elon Musk. Poco prima dell’inizio del Consiglio dei Ministri, Trump aveva espresso in un post sui social la sua soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge che “pone le basi per una delle più grandi e importanti firme nella storia del nostro Paese”. Adesso la fase successiva prevede che il provvedimento passi alla Casa Bianca per la firma del presidente repubblicano che avverrà sempre in giornata.

