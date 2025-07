Dazi, Trump firma le lettere per 12 paesi. Saranno spedite lunedì e “non negoziabili”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come annunciato nei giorni scorsi, ha dichiarato di avere firmato una serie di lettere che delineano i livelli tariffari dei dazi proposti sulle esportazioni di 12 paesi, la cui spedizione è prevista per lunedì, minacciando tariffe del 70% per alcuni Paesi. Le offerte, ha affermato, non saranno negoziabili.

“È più facile inviare una lettera dicendo: ‘Guardate, sappiamo di avere un certo deficit, o in alcuni casi un surplus, ma non molto. E questo è quanto dovete pagare per fare affari negli Stati Uniti'”, ha spiegato. “Lo abbiamo fatto con il Regno Unito ed è stato molto positivo per entrambe le parti. Lo abbiamo fatto anche con la Cina, e penso che sia molto positivo per entrambe le parti”, ha aggiunto il presidente.

LE PAROLE SULLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è detto “molto deluso” della telefonata con l’omologo russo Vladimir Putin ed ha detto di non vedere dalla Russia alcun segnale che possa indicare un progresso verso la fine della guerra in Ucraina. Putin, ha detto Trump, “vuole andare fino in fondo, continuare a uccidere persone, non va bene. Non credo abbiano intenzione di fermarsi”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).