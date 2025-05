Dazi, Trump firma l’accordo con il Regno Unito “Una giornata storica”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato oggi un accordo commerciale per ridurre sostanzialmente i dazi doganali nei confronti del Regno Unito, garantendo di fatto una vittoria politica al primo ministro britannico Keir Starmer, che lo scorso 27 febbraio ha avuto un bilaterale con Trump alla Casa Bianca.

Nel dettaglio l’accordo ridurrà i dazi statunitensi sulle auto del Regno Unito al 10% ed eliminerà le tariffe su acciaio e alluminio. Il tycoon ha parlato dallo Studio Ovale definendo “rivoluzionario” l’accordo odierno: “L’accordo odierno con il Regno Unito è il primo di una serie di accordi commerciali che la mia amministrazione ha negoziato nelle ultime quattro settimane – ha affermato Trump -. Con questo accordo, il Regno Unito si unisce agli Stati Uniti, affermando che la reciprocità e l’equità sono principi essenziali e vitali per il commercio internazionale. L’accordo prevede miliardi di dollari di maggiore accesso al mercato per le esportazioni americane, soprattutto nel settore agricolo, aumentando drasticamente l’accesso alla carne bovina americana, all’etanolo e praticamente a tutti i nostri prodotti agricoli dei nostri grandi agricoltori. Inoltre il Regno Unito ridurrà o eliminerà numerose barriere non tariffarie che discriminavano ingiustamente i prodotti americani”.

Secondo Trump questo è “un ottimo accordo per entrambi i Paesi, perché sarà davvero positivo per il Regno Unito: “Verranno velocizzate le procedure doganali per le merci americane – ha aggiunto Trump -. Quindi le nostre esportazioni andranno verso una forma di approvazione molto rapida, e non ci saranno lungaggini burocratiche. Le cose si muoveranno molto rapidamente in entrambe le direzioni, con i dettagli finali che verranno scritti nelle prossime settimane e saranno definitivi. Un vantaggio per entrambi i Paesi che ci permetterà anche di ottenere un nuovo accesso ai mercati per i prodotti chimici, i macchinari e molti altri prodotti industriali americani che non erano autorizzati”. Il presidente americano ha definito l’accordo odierno come “un passo storico che porterà il Regno Unito ad allinearsi con gli Stati Uniti in materia di sicurezza economica”.

Trump ha inoltre ribadito che nei prossimi giorni sono già stati programmati “molti incontri perché ogni paese vuole raggiungere un accordo”, citando in modo specifico l’incontro tra i funzionari statunitensi e cinesi previsto in Svizzera questo fine settimana, che di fatto potrebbe comportare una tregua nella guerra commerciale tra le due principali economie mondiali.

Intervenendo in collegamento telefonico, il primo ministro britannico Starmer ha definito quella di oggi “una giornata storica”: “È davvero fantastico annunciare questo accordo tra i nostri Paesi e penso che sia un vero tributo alla storia della nostra stretta collaborazione – ha affermato Starmer -. Quello di oggi è un accordo davvero importante che darà impulso al commercio tra i nostri Paesi, con cui si potranno proteggere e creare posti di lavoro, aprendo l’accesso al mercato. Inoltre il momento non potrebbe essere più appropriato perché non solo sono passati 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma quel giorno, il Regno Unito e gli Stati Uniti si unirono come alleati più stretti. Alla stessa ora Winston Churchill annunciò la vittoria in Europa e ciò portò a grandi festeggiamenti in tutta Europa e in America, ma in particolare nel Regno Unito”.

Ai tempi della Brexit, l’allora primo ministro britannico Boris Johnson aveva promesso agli elettori che uscire dall’Unione Europea avrebbe permesso al Regno Unito di negoziare un proprio accordo commerciale con gli Stati Uniti. Tuttavia da allora i colloqui iniziarono con la fine del primo mandato di Trump, senza mai concretizzarsi. Successivamente i negoziati sono andati a rilento durante l’amministrazione Biden, con l’ex presidente democratico che più volte aveva criticato l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, Stati Uniti e Regno Unito hanno annunciato oggi un accordo commerciale volto ad alleggerire il peso dei dazi doganali. Prima dell’annuncio Trump aveva scritto sul suo social Truth che ciò “consoliderà il rapporto tra Stati Uniti e Regno Unito per molti anni a venire”. Dopo aver ritirato i dazi annunciati ad aprile, Trump aveva reso noto che nei mesi successivi sarebbero stati firmati dei nuovi accordi con i singoli paesi e di fatto l’intesa annunciata oggi con la Gran Bretagna, secondo Trump è solamente la prima di una lunga lista di accordi “che sono in fase avanzata di negoziazione”.

