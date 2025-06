Dazi, Trump “Dall’Ue ancora nessuna offerta giusta”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Credo che non siamo ancora arrivati a un’offerta giusta, negli anni abbiamo subito molto dall’Unione europea e quindi bisogna firmare un buon accordo”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti dall’aereo appena atterrato a Washington, dopo che ha lasciato il G7 che si svolge in Canada. “C’è un dialogo aperto ho avuto modo di parlare con diversi leader in Canada, soprattutto con il leader giapponese. I giapponesi sono molto coerenti con le loro politiche ma anche loro devono capire che non possono approfittarsi degli Stati Uniti”, ha proseguito Trump.

Il presidente statunitense ha inoltre confermato di avere firmato la dichiarazione finale del G7. “Sono tornato prima, ho fatto quel che andava fatto: abbiamo firmato la dichiarazione finale del G7 e firmato l’accordo con la Gran Bretagna sui dazi, vedremo cosa succede con l’Ue. Ci sono molti accordi che attendono ancora di essere firmati”, ha detto ai giornalisti dall’aereo appena atterrato a Washington.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).