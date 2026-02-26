Dazi, Tridico “Accordo tra Ue e Usa va sospeso per proteggere le...

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In questo periodo di incertezza, come Movimento 5 Stelle chiediamo la sospensione dell'accordo firmato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La sospensione è necessaria per mettere le nostre aziende in sicurezza". Lo ha dichiarato l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, in un'intervista alla ITALPRESS. xf4/ads/mca2