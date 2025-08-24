Dazi, Tajani “Serve azione della Bce con nuovo quantitative easing”

RIMINI (ITALPRESS) - "Le imprese italiane devono essere sostenute in un momento complicato. E' stato raggiunto l'accorto migliore possibile" con gli USA "ma bisogna lavorare ancora e lo deve fare la Bce sul rapporto euro-dollaro. Con il dollaro che continua a scendere bisogna intervenire sull'euro, serve un'azione shock e un nuovo Quantitative Easing". Cosi il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della 46^ edizione del Meeting di Rimini. xi5/sat/mca2