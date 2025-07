Dazi, Tajani “Non fanno bene, ma fatta migliore trattativa possibile”

ROMA (ITALPRESS) - "Ancora non è tutto chiuso, bisognerà vedere dettaglio per dettaglio, i dazi non fanno bene a nessuno, però questa era la migliore trattativa possibile, ora vediamo come aiutare le imprese, le ascoltiamo e vediamo". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione alla Farnesina con le imprese dopo l'accordo sui dazi. "L'accordo è servito a dare certezza e questo per le imprese è fondamentale, si è evitata una guerra commerciale", ha aggiunto. xc3/ads/mca2 Fonte video: Farnesina