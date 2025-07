ROMA (ITALPRESS) – “L’impatto di dazi al 30% sarebbe devastante per l’economia italiana ed europea: io spero che da qui all’1 agosto ci sia ancora il tempo e lo spazio per rafforzare il negoziato europeo e che si arrivi a un accordo che sventi una guerra commerciale che sarebbe disastrosa non solo per noi, ma anche per l’economia degli Stati Uniti: è una vera e propria follia autarchica quella che sta portando avanti per ragioni ideologiche Donald Trump”. A dirlo la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Ci aspettiamo una presa di posizione netta e forte, che fin qui non c’è stata, del Governo e di Giorgia Meloni: per le loro amicizie politiche non possono danneggiare l’interesse italiano ed europeo. C’è da rafforzare ogni tentativo negoziale che possa evitare questi dazi al 30%”, aggiunge.

IL COMMENTO DI RENZI

“Dazi al 30% e dunque Trump dichiara guerra (commerciale) all’Europa. Chi negli ultimi mesi ha esaltato quotidianamente l’importanza della “relazione speciale” tra Meloni e Trump oggi ha perso la voce. Muto all’improvviso. E del resto stanno tutti zitti i sovranisti alle vongole, tutti zitti quelli che dicevano che i dazi sono una opportunità, tutti zitti quelli che dicevano “Tranquilli, ci pensa Giorgia”. Spero che gli imprenditori di questo Paese si sveglino dalla cotta che hanno preso per un Governo incapace e ininfluente. Spero che l’Europa si svegli, ora o mai più, uscendo dal letargo della burocrazia. E spero che chi per mesi ha occupato le Tv e i media con la litania del “Giorgia Meloni è l’amica del cuore di Trump” stiano facendo le valigie per andare in ferie. Qualche settimana al mare, certo. E soprattutto qualche mese lontani dalle redazioni, dai talk, dai social. Alle ultime politiche hanno vinto i sovranisti ma il sovranismo uccide l’Italia che produce. A noi servono la libertà, la globalizzazione, gli accordi commerciali. Il contrario cioè di quello che vogliono Trump e i suoi servi inutili italiani. Dopo mille giorni di governo sovranista l’Italia di Meloni è più povera e ingarbugliata di prima. E chi lo nega mente”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sui suoi profili.

L’ATTACCO DI CALENDA

“La strategia di strisciare ai piedi di Trump non ha prodotto risultati ma solo lesionato la nostra immagine di europei. Dazi unilaterali al 30% sono un ennesimo schiaffo in faccia. Spero che l’UE reagisca. Con i bulli funziona solo la fermezza e la risolutezza”. Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda.

