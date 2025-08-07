Dazi, portavoce Ue “Gli investimenti discussi con gli Usa non sono vincolanti”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’Unione europea ha espresso delle “intenzioni” da parte delle sue imprese in materia di spese per l’energia e di investimenti. Lo ha precisato il portavoce della Commissione europea per il commercio, Olof Gill, durante il consueto briefing con la stampa a Bruxelles. Secondo Gill, in particolare le cifre espresse “non sono vincolanti”. Il portavoce ha così risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento alle dichiarazioni di Trump pronunciate nei giorni scorsi.

Il capo della Casa Bianca si era detto pronto ad aumentare i dazi all’Ue se questa non avesse “mantenuto fede alle promesse fatte” riguardo a investimenti e importazioni per il settore energetico. “Sono impegni non vincolanti, la Commissione non ha il potere di costringere le imprese ad effettuarli. Sono una sincera comunicazione d’intenti”, ha aggiunto il portavoce Ue.

Riguardo alla dichiarazione congiunta Usa-Stati Uniti sui dazi “la palla è nel loro campo”, ha dichiarato oggi il portavoce della commissione europea, Olof Gill. “Ci aspettiamo che ci aiutino a fare passi avanti”, ha concluso Gill.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).