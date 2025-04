LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta si è astenuta dal commentare direttamente l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che impone un dazio del 20% sui prodotti importati dall’Unione europea. Il governo del primo ministro Robert Abela ha adottato una posizione neutrale, scegliendo di non criticare i dazi e sottolineando invece che le trattative commerciali sono di competenza della Commissione europea, come affermato dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.

Un portavoce dell’Ufficio del primo ministro, citato dal Times of Malta, ha osservato che la questione rimane un tema di discussione a livello europeo, con l’obiettivo principale di tutelare gli interessi di tutti i cittadini dell’Ue, compresi quelli di Malta. Il portavoce ha assicurato che il governo maltese continua a impegnarsi per proteggere le imprese e le famiglie dagli impatti potenziali delle sfide economiche globali, continuando a fornire supporto e stabilità durante questi tempi incerti.

La scelta di mantenere una posizione neutrale arriva mentre cresce in Europa la preoccupazione per le conseguenze economiche delle politiche commerciali di Trump. Nel frattempo, il Partito Laburista ha ribadito il suo impegno a sostenere il popolo di Malta, rispondendo ai commenti del leader dell’opposizione Bernard Grech riguardo ai nuovi dazi annunciati dagli Stati Uniti. Il Partito Laburista ha messo in evidenza i suoi storici tagli fiscali e le iniziative del governo per aiutare i cittadini a far fronte all’inflazione, accusando Grech di non riuscire a superare il particolarismo politico. Il partito ha anche criticato la posizione del Partito Nazionalista sui sussidi energetici, definendola un attacco agli sforzi per aiutare la popolazione.

