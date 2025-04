VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – La Banca centrale europea (Bce) “sta monitorando” la situazione relativa ai dazi annunciati dagli stati Uniti ed è pronta a intervenire per garantire la stabilità dei prezzi. Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, al termine dell’Eurogruppo a Varsavia. “La Bce è sempre pronta a utilizzare gli strumenti a sua disposizione”, ha aggiunto Lagarde. “In passato ha fornito gli strumenti e i mezzi adeguati e necessari a garantire la stabilità dei prezzi e, naturalmente, la stabilità finanziaria, perché l’una non può prescindere dall’altra”, ha concluso.

L’Unione europea è pronta a negoziare con gli Stati Uniti sulla questione dei dazi ma al tempo stesso è pronta a “rispondere con contromisure” se sarà necessario. Così invece il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, in un punto stampa: “L’Ue non ha iniziato questo scontro”, ha osservato il commissario aggiungendo che “i dazi sono contrari alla logica politica ed economica” del partenariato transatlantico. “Siamo pronti a negoziare una soluzione reciprocamente accettabile”, ha detto Dombrovskis. “Abbiamo offerto tariffe zero per zero sui beni industriali. Ma naturalmente, se necessario, siamo anche pronti a rispondere con contromisure per proteggere i nostri interessi“, ha concluso.

