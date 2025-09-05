Dazi, Gros-Pietro “Sono un ostacolo alla globalizzazione”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) - "I dazi sono un ostacolo alla globalizzazione. La globalizzazione è un meccanismo molto semplice, si produce dove costo a meno, è evidente che frenando la globalizzazione il costo medio della produzione mondiale aumenta". Così il presidente di Intesa SanPaolo Gian Maria Gros-Pietro a margine del Forum TEHA in corso a Cernobbio. xh7/col4/mca2