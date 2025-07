ROMA (ITALPRESS) – “Niente colpi di testa. Niente frenesie. Serve sano realismo. È il momento della trattativa e non delle reazioni inconsulte. Noi siamo per la trattativa fino alla fine. E l’Unione europea ci ha seguito su questa linea”. Così Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il Pnrr, di Fratelli d’Italia, intervistato dal Corriere della Sera. “L’Europa non è impreparata. Ha già individuato gli strumenti – prosegue Foti nell’eventualità che la trattativa con gli Usa non dovesse andare a buon fine -. È chiaro che il problema dazi non è solo una questione di percentuali”.

Secondo il ministro, “Trump e gli Usa hanno un bisogno dell’Europa a supporto della strategia nel Pacifico. L’alleanza è importantissima e il suo rafforzamento è fondamentale per sostenere valori e cultura occidentali. Occorre aprire un confronto globale con gli Stati Uniti, strategico, di carattere politico e culturale”. Intanto, le opposizioni “hanno sempre detto che dei dazi doveva occuparsene l’Ue. E che Giorgia Meloni si sarebbe dovuta guardar bene dal farlo. E ora ripetono come un disco rotto che dovrebbe occuparsene. Ma, oltre che irresponsabili, dimostrano di essere in malafede e anti italiani” e, così facendo, “indeboliscono l’Italia. Non c’è alcun altro Stato in Europa nel quale l’opposizione fa la stessa cosa. Questo dovrebbe essere il momento di essere tutti solidali. La capacità diplomatica è quella del confronto, non di chi la spara più grossa”. “Se Schlein e Conte ritengono più importante la guerra commerciale per i loro sogni di vanagloria lo dicano”, conclude.

