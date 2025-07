Dazi, Falcone “Tariffe al 30% non sono un bene né per Ue...

Dazi, Falcone “Tariffe al 30% non sono un bene né per Ue né per Usa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Siamo abituati alle prove muscolari del presidente Trump ma fissare al 30% le tariffe commerciali non sarà un bene né per l'Europa né per l'America". Così l'eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, in merito alla minaccia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di imporre i dazi del 30% sull'export europeo a partire dal primo agosto. "La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen - ha aggiunto Falcone - deve riuscire a tenere unita l'Europa e tutti gli Stati membri devono mostrare coesione: la nostra autorevolezza economica deve crescere in maniera equilibrata, anche perché l'America rimane un prezioso alleato dell'Unione europea".