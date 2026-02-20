Dazi, Di Caterina “Bocciatura Corte Usa è una buona notizia per la logistica”

ROMA (ITALPRESS) - La bocciatura dei dazi da parte della Corte Suprema "è una notizia che noi accogliamo con grande piacere, anche perché la logistica tra l'altro è quella più colpita dai dazi di Trump. Sul sistema automotive e non solo, riteniamo che vorrebbe dire per noi riprendere competitività verso gli Stati Uniti e soprattutto di dare tranquillità a quelle aziende che da tempo hanno investito in questo settore". Così Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale ALIS, a margine della sesta edizione del Forum in Masseria, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. "È sicuramente una boccata di ossigeno importante e lo vedremo anche nelle prossime ore nei mercati, che sicuramente daranno una risposta significativa e positiva a questa situazione" xi2/fsc/mca2