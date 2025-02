Dazi, Borchia “Guerra commerciale non conviene a nessuno”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Non ci sono gli estremi per preoccuparsi più del dovuto, non dobbiamo esagerare. Anche perché Trump lo sa che dazio chiama dazio”. Lo ha affermato il capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo Paolo Borchia, a margine della sessione plenaria a Strasburgo. “Su alcuni prodotti magari ci potranno essere delle difficoltà, ma Trump è consapevole che una guerra commerciale non conviene a nessuno", ha aggiunto. xf4/sat/gsl