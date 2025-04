ROMA (ITALPRESS) – “In un momento segnato dall’incertezza economica globale, l’Amministrazione degli Stati Uniti d’America ha annunciato l’imposizione di una tariffa del 20% su tutte le importazioni provenienti dall’Unione Europea, suscitando preoccupazioni per gli impatti economici che potrebbero derivare una volta applicate, a partire da mercoledì 9 aprile. In risposta, l’Unione Europea ha già dichiarato di essere pronta ad adottare delle contromisure, qualora non venisse trovata una soluzione negoziata. AmCham Italy, pur consapevole delle difficoltà che queste misure potranno determinare, auspica vivamente che le autorità americane e quelle europee possano sedersi al tavolo negoziale e iniziare a trattare per salvaguardare la preziosa relazione economica e commerciale tra Stati Uniti ed Unione Europea, che genera nel complesso sedici milioni di posti di lavoro e 7.5 trilioni di vendite commerciali, oltre a rappresentare metà dei consumi globali e un terzo del PIL”. Lo scrive l’American Chamber of Commerce in Italy in una lettera ai soci.

“Tutti gli operatori economici auspicano che questa partnership rimanga solida e continui a rappresentare una risorsa imprescindibile per entrambi i continenti. Riteniamo quindi che i giorni che ci portano fino al prossimo 9 aprile, possano costituire la cornice giusta per un rinnovato impegno tra le istituzioni europee e americane, al fine di trovare soluzioni condivise per superare le difficoltà attuali – prosegue AmCham Italy -. La nostra fiducia nel futuro del legame transatlantico resta dunque intatta, e siamo certi che, attraverso il dialogo costruttivo, sarà possibile mantenere e rafforzare i benefici reciproci derivanti da questa lunga e proficua collaborazione”.

“Le tariffe, pur rappresentando una sfida, sono anche un’opportunità per lavorare insieme e affinare il nostro impegno verso un interscambio commerciale più equo e dinamico. In questo contesto, AmCham Italy si impegna a monitorare costantemente la situazione, a promuovere il dialogo tra i vari attori e a supportare le imprese italiane nel loro percorso di adattamento e crescita. Siamo pronti a sostenere il mondo imprenditoriale nell’affrontare queste sfide, collaborando con le istituzioni per garantire che le soluzioni finali siano vantaggiose per tutte le parti coinvolte – prosegue la lettera ai soci -. Inoltre, alla luce delle difficoltà generate da queste nuove tariffe, AmCham Italy sottolinea l’importanza di rafforzare il commercio transatlantico attraverso una possibile revisione degli strumenti di gestione dell’IVA, anche in importazione, per semplificare il sistema fiscale e armonizzarlo tra gli Stati Membri. Una revisione dell’attuale assetto potrebbe infatti ridurre gli oneri burocratici, facilitare le operazioni transfrontaliere e, in generale, migliorare la competitività di molte aziende e attori, dentro e fuori il mercato unico. Una cornice IVA più semplice e armonizzata potrebbe ridurre le difficoltà che le aziende americane affrontano nell’esportare prodotti e servizi verso l’UE. L’Unione Europea potrebbe dunque rimodulare questa imposizione per renderla più flessibile“.

“AmCham Italy resta fermamente impegnata a monitorare gli sviluppi e a sostenere la cooperazione internazionale, continuando a promuovere un ambiente economico favorevole per il commercio transatlantico e l’innovazione”, conclude la lettera ai soci.

