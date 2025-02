ROMA (ITALPRESS) – Davidovich Fokina affronterà per il titolo Miomir Kecmanovic al “Delray Beach Open”, torneo Atp 250 in calendario dal 1993 (montepremi 680.140 dollari), in programma al Delray Beach Stadium & Tennis Center, in Florida. Lo spagnolo numero 60 ha battuto il nostro Matteo Arnaldi che rimane il giocatore con la miglior classifica a non aver ancora raggiunto una finale ATP. Il sanremese, numero 38 del mondo, è stato battuto con un doppio 6-4. Il serbo Miomir Kecmanovic, numero 56 ATP è alla quinta finale in carriera nel circuito maggiore, la seconda a Delray Beach dopo quella persa nel 2023.

(ITALPRESS).