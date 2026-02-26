Dario Marrafuschi nuovo responsabile del Motorsport Pirelli, sostituisce Mario Isola

ROMA (ITALPRESS) – La Pirelli ha reso noto che “a partire dal prossimo primo marzo, Dario Marrafuschi assumerà il ruolo di reponsabile della business unit Motorsport”.

“Per le attività di Formula 1, al fine di assicurare la migliore e più efficace transizione nel ruolo, sarà affiancato da Mario Isola fino al primo luglio, quando Isola lascerà l’azienda per nuove sfide professionali”, ha precisato la Pirelli. “Marrafuschi, in azienda dal 2008, ha lavorato lungamente in F1 nel settore Ricerca e Sviluppo e ha guidato negli ultimi anni lo sviluppo dei prodotti stradali di Pirelli. Dario Marrafuschi, come prima Mario Isola, riporterà a Giovanni Tronchetti Provera, Executive Vice President Sustainability, New Mobility & Motorsport”, si legge ancora nella nota odierna. “La società ringrazia Mario Isola per la dedizione e la grande passione con cui ha contribuito negli anni allo sviluppo della business unit Motorsport”, ha scritto ancora la Pirelli.

