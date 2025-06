ROMA (ITALPRESS) – Sarà in radio e in digitale a partire da venerdì 20 giugno “Centri Commerciali”, il nuovo singolo di Dargen D’Amico per Island Records e già disponibile in presave. In “Centri Commerciali”, prodotto da Vago XVII, Dargen gioca con rime e incastri su una base ipnotica, esplorando il tema delle relazioni al tempo dei social “la trappola dei giorni nostri, che abbiamo fatto passi da giganti, nel senso che siamo sempre più distanti”.

