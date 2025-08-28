Ucraina, von der Leyen sente Trump e Zelensky: “Putin deve sedersi al tavolo delle trattative”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in seguito al massiccio attacco a Kiev che ha colpito anche i nostri uffici nell’UE. Putin deve sedersi al tavolo delle trattative”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Dobbiamo garantire una pace giusta e duratura per l’Ucraina, con garanzie di sicurezza solide e credibili che trasformeranno il Paese in un porcospino d’acciaio – aggiunge -. L’Europa farà pienamente la sua parte. Ad esempio, il nostro strumento di difesa Safe sarà importante per rafforzare le coraggiose forze armate ucraine”.

DANNEGGIATO EDIFICIO UE IN UCRAINA, KALLAS “ABBIAMO CONVOCATO INVIATO RUSSO A BRUXELLES

“Ho appena parlato con i miei colleghi di @EUDelegationUA a Kiev, dopo che il nostro edificio è stato danneggiato da un attacco russo. La vostra determinazione a continuare a sostenere l’Ucraina ci dà forza. Nessuna missione diplomatica dovrebbe mai essere un bersaglio”. Lo scrive in un post su X l’Alta Rappresentante Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas, annunciando che “in risposta, convochiamo l’inviato russo a Bruxelles”

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).