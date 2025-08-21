La Danimarca istituisce la sua prima unità militare permanente in Groenlandia

ROMA (ITALPRESS) – Il governo danese intende rafforzare la presenza militare nell’Artico, rispondendo alle crescenti tensioni geopolitiche e alla crescente importanza strategica della regione, istituendo la prima unità militare permanente in Groenlandia e segnando un cambiamento storico nella sua strategia di difesa artica. Il Ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, ha dichiarato che la nuova unità sarà composta da personale addestrato alle operazioni artiche, con la possibilità di reclutare anche personale groenlandese. Questa iniziativa mira a rafforzare la sovranità danese sulla Groenlandia e a migliorare la capacità di risposta rapida in caso di emergenze o minacce alla sicurezza.

La decisione arriva in un contesto di crescente interesse internazionale per la Groenlandia, con gli Stati Uniti che hanno espresso interesse per l’acquisizione dell’isola e la Russia che ha intensificato le sue attività militari nell’Artico. La Danimarca, pur essendo membro della NATO, ha riconosciuto la necessità di un maggiore impegno nella difesa della sua regione artica. Attualmente, il Comando Artico Congiunto danese (Arktisk Kommando) è responsabile delle operazioni di difesa e sorveglianza in Groenlandia e nelle Isole Faroe. Con l’istituzione della nuova unità, la Danimarca mira a rafforzare ulteriormente la sua presenza e capacità operative nell’Artico.

Il governo groenlandese ha espresso supporto per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di una cooperazione più stretta con la Danimarca in materia di difesa e sicurezza. Tuttavia, alcuni gruppi locali hanno espresso preoccupazioni riguardo alla crescente militarizzazione della regione e al coinvolgimento di forze straniere.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).