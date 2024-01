ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio generale della Felsa Cisl ha eletto Daniel Zanda nuovo segretario della Federazione cislina dei lavoratori somministrati, autonomi e atipici. Zanda succede a Mattia Pirulli, recentemente eletto nella segreteria Confederale della Cisl. Lombardo, 37 anni e una esperienza di oltre quindici anni in Felsa, dapprima in Alai, poi come segretario generale della Felsa Cisl Lombardia, fino all’incarico come componente di segreteria nazionale Felsa e alla Presidenza di Vivace, l’associazione della Cisl che rappresenta freelance e

lavoratori autonomi. Politiche contrattuali, formazione e welfare nella somministrazione e nel lavoro autonomo hanno costituito i suoi maggiori ambiti di impegno. “Ringrazio il Consiglio generale per la fiducia accordatami, nella consapevolezza della

responsabilità che porta con sè l’incarico che mi è stato affidato. Ringrazio altresì il mio predecessore Mattia Pirulli per il lavoro svolto negli anni alla guida della nostra Federazione”, commenta il neo segretario generale.

“Il mio impegno continua nel solco della strada percorsa negli anni dalla Felsa, nella solidità dei valori che hanno sempre contraddistinto la nostra azione sindacale volta a non lasciare indietro nessuno, ma piuttosto orientata ad una contrattazione in grado di tradurre in tutele e diritti i bisogni di tutte le lavoratrici e i lavoratori che abitano il mondo del lavoro, valorizzando le specificità di ogni forma contrattuale, nel segno del realismo e della partecipazione”, conclude.

Zanda sarà affiancato in segreteria da Luca Barilà, Francesca Piscione e Giovanni Possamai.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]