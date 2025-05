BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Con il 54,2% delle preferenze, il sindaco di Bucarest e candidato centrista indipendente filo-europeo, Nicusor Dan, ha vinto le elezioni presidenziali rumene. Il suo rivale George Simion, esponente di estrema destra e leader dell’Alleanza per l’Unità dei Romeni, si è fermato al 45,8%. Il sindaco della capitale rumena l’ha spuntata al ballottaggio, incassando il riconoscimento del successo dal rivale che, dopo un primo momento dopo gli exit poll in cui si era detto sicuro della vittoria, ha invece dovuto riconoscere la sconfitta: “Vorrei congratularmi con il mio avversario, Nicusor Dan. Ha vinto le elezioni e questa è stata la volontà del popolo romeno”. Simion aveva vinto il primo turno del 4 maggio, innescando il crollo del governo rumeno dei socialdemocratici di centrosinistra e dei liberali di centrodestra dopo che lo scorso 24 novembre la Corte costituzionale di Bucarest aveva annullato le elezioni che avevano visto il successo del candidato dell’estrema destra Calin Georgescu.

“Oggi ha vinto una comunità di romeni che desidera un cambiamento profondo della Romania. Che vuole istituzioni statali che funzionino, meno corruzione, più trasparenza. Una società del dialogo, non dell’odio” ha detto Dan in un breve intervento di fronte alla stampa. Quindi ha ringraziato gli elettori “per la fiducia e il senso di responsabilità dimostrato”. Gli analisti hanno descritto le elezioni rumene come le più importanti nella storia post-comunista del Paese, con implicazioni significative per l’orientamento strategico e le prospettive economiche del Paese, nonché per l’unità dell’Unione Europea. “Iniziamo la ricostruzione della Romania, unita e onesta, basata sul rispetto della legge e di tutte le persone. E’ stata una mobilitazione senza precedenti e, pertanto, la vittoria appartiene a ciascuno di voi. A ogni rumeno che è andato a votare, ha fatto sentire la propria voce e ha lottato per ciò in cui crede, per il Paese che desidera e in cui desidera vivere”, ha aggiunto.

Quindi ha sottolineato come “tutta l’Europa ha seguito con attenzione le elezioni in Romania. Ho assicurato al presidente Macron che continueremo a essere partner fidati all’interno dell’Unione Europea e che nei prossimi giorni avremo discussioni approfondite sul nostro futuro comune e sulla sicurezza dell’Ue”. L’affluenza alle urne, che era stata del 53% al primo turno, è arrivata a quasi il 65% al ballottaggio, con i giovani e i rumeni residenti all’estero in particolare che hanno votato in numero significativamente maggiore.

