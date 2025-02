MILANO (ITALPRESS) – Damiano David annuncia “Next Summer”, nuovo singolo in uscita il 28 febbraio.

“A un primo ascolto – afferma il cantante – la canzone parla di un amore giovanile, una storia d’amore estiva non corrisposta. Ma a un livello più profondo, rivela una riflessione molto più ampia. E’ una metafora della vita: come a volte possiamo essere prigionieri di noi stessi, delle nostre paure, delle nostre insicurezze, della nostra incapacità di cambiare. La nostra incapacità di vedere il mondo e la vita da una prospettiva diversa nei momenti cruciali e determinanti dell’esistenza”.

-foto ufficio stampa Damiano David –

(ITALPRESS).

