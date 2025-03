Damiano David ha presentato a Los Angeles il primo album solista “Funny little Fears”

MILANO (ITALPRESS) – A una settimana dall’annuncio della data di uscita del suo primo album solista, “Funny little Fears”, previsto per il 16 maggio, Damiano David ha dato ai fan un assaggio dei brani che andranno a comporre il suo progetto discografico. In un affollato El Rey Theatre di Los Angeles, infatti, lo scorso martedì Damiano ha tenuto un esclusivo showcase in cui ha presentato dal vivo alcuni brani inediti di insieme ai singoli “Next Summer” e “Born With A Broken Heart” e alla cover del brano di Miley Cyrus e Mark Ronson “Nothing Breaks Like a Heart”.

L’album, che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order. Sono 14 i brani che compongono questo nuovo progetto discografico iniziato con la teatralità di “Silverlines” (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di “Born With a Broken Heart” e con l’intensità dell’ultimo singolo “Next Summer”, con cui Damiano si è esibito in un’emozionante versione live al Jimmy Kimmel Live!, di cui è stato ospite ieri sera.

I brani ad ora pubblicati da Damiano hanno inoltre superato i 200 milioni di stream complessivi nel mondo. In merito all’album, Damiano ha commentato sui social: “Ho sempre avuto paura dell’altezza, che da un momento all’altro la terra si rompesse sotto i miei piedi e tutto sparisse in un secondo. Ho avuto paura dell’oscurità, un’immensità che non riesco a vedere o a capire, che potrebbe catturarmi se non faccio attenzione a dove metto i piedi. Ho avuto paura di me stesso, di chiedere troppo, di rincorrere qualcosa che non sapevo neppure di volere veramente. E sinceramente a volte ho ancora paura, ma mi sono scritto un manuale. Spero che anche voi lo troviate utile. L’ho chiamato ‘Funny Little Fears'”.

