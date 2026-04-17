Dall’Ue un bando per il turismo sostenibile

ROMA (ITALPRESS) - L’Unione europea rafforza il proprio impegno verso un turismo più sostenibile attraverso un bando che mette a disposizione 6,9 milioni di euro. L’obiettivo è finanziare progetti transnazionali dedicati alla trasformazione ecologica e digitale delle piccole e medie imprese del settore. Il termine per presentare le proposte è il 20 maggio 2026. L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte crescita del turismo europeo: nel 2024 si sono registrate oltre 458 milioni di presenze, con un aumento del 2,5% e un nuovo record storico. La Commissione europea intende sostenere consorzi composti da 5 a 8 partner provenienti da almeno due Paesi. L’obiettivo è duplice: da un lato supportare le imprese nel passaggio verso modelli più sostenibili e resilienti, dall’altro promuovere destinazioni meno note, creando itinerari integrati capaci di distribuire meglio i flussi turistici. I progetti finanziati potranno includere lo sviluppo di nuovi modelli di business, il potenzia mento delle competenze e l’adozione di soluzioni digitali e circolari lungo tutta la filiera turistica. mgg/gtr