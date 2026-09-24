Dalla Sicilia agli Usa, nuove strategie per imprese e investimenti

NEW YORK (ITALPRESS) - Portare più imprese siciliane negli Stati Uniti, ma anche attrarre investimenti americani nell’Isola. È il doppio binario della nuova strategia di internazionalizzazione della Regione Siciliana presentata a New York nella sede dell’ICE, durante un incontro ospitato dalla direttrice dell’Agenzia ICE per gli Stati Uniti, Erica Di Giovancarlo, con l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e il Console Generale d’Italia a New York Giuseppe Pastorelli. All’incontro sono intervenuti anche imprenditori che rappresentano il legame economico e culturale tra Sicilia e America, tra cui Manfredi Barbera, CEO dei Premiati Oleifici Barbera e Bilena Settepani della omonima pasticceria. xo9/mgg/gtr (Riprese e interviste di Stefano Vaccara)