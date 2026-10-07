Dalla ricerca alle terapie, 50 anni di medicina celebrati da Fondazione Menarini

FIRENZE (ITALPRESS) - La Fondazione Menarini ha festeggiato quest’anno cinquant’anni di attività in occasione del congresso “Half a Century of Medicine. Looking Towards the Future”, a Firenze, il 5 e 6 ottobre, con i protagonisti che hanno scritto la storia della medicina moderna: 40 esperti top al mondo che hanno contribuito al progresso della ricerca scientifica. mrc/azn