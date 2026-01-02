Dalla Regione Liguria oltre 1,3 milioni a sostegno degli allevatori

GENOVA (ITALPRESS) – Regione Liguria ha attivato per il 2026 un nuovo intervento a favore della zootecnia, destinando oltre 1,3 milioni di euro al miglioramento del benessere animale. La misura rientra nel Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 e dà continuità agli aiuti già garantiti negli anni scorsi con il precedente programma europeo. “Con questo intervento confermiamo la nostra attenzione verso il mondo degli allevatori – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – sostenendo chi investe nel miglioramento delle condizioni di vita degli animali. Il benessere animale è fondamentale non solo per la salute degli allevamenti, ma anche per la qualità delle produzioni e per una zootecnia più sostenibile”. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 1.325.037,20 euro: 660.000 euro per il 2026 e 665.037,20 euro per il 2027. I contributi sono destinati ad allevatori singoli o associati, enti e soggetti pubblici che operano in Liguria. “Si tratta di un aiuto concreto – prosegue Piana – che serve a compensare i maggiori costi sostenuti dagli allevatori che scelgono volontariamente di adottare standard più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla legge”. Il sostegno è calcolato in base al numero di animali allevati e riguarda bovini da latte e da carne, ovini, caprini e suini. Gli impegni hanno durata annuale e partono dal 1° gennaio 2026.

In particolare, l’intervento premia chi migliora: la qualità dell’alimentazione e dell’acqua per gli animali; le condizioni di stabulazione, garantendo più spazio e comfort; il controllo delle strutture e della biosicurezza; l’accesso all’aperto e al pascolo, quando possibile. “Questo intervento – conclude il vicepresidente Piana – è un passo importante per accompagnare le aziende zootecniche liguri verso un modello più moderno, attento agli animali, all’ambiente e alla sostenibilità economica del settore”.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Liguria –

