BOLOGNA (ITALPRESS) – Prosegue a Modena la nuova stagione di investimenti per la sanità dell’Emilia-Romagna. La Regione, infatti, ha dato il via libera alle due aziende sanitarie modenesi per l’accensione di due mutui dal valore complessivo di 54 milioni di euro. Tra gli obiettivi principali del finanziamento quelli di sostenere il percorso di integrazione sanitaria del sistema Nord Modenese, di completare l’edificio Materno-Infantile del Policlinico e realizzare tre nuove sale operatorie. I dettagli e le prospettive future sono stati illustrati in una conferenza stampa in Regione, a Bologna, alla presenza del presidente, Michele de Pascale, dell’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, e dei direttori generali dell’Azienda Usl, Mattia Altini, e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Luca Baldino. L’autorizzazione della Regione è stata concessa sulla base della solidità finanziaria delle due Aziende sanitarie di Modena, il cui indice di indebitamento risulta inferiore alla soglia di garanzia prevista, ovvero la condizione che consente di sostenere questo tipo di operazione finanziaria. Il percorso di istruttoria con Cassa Depositi e Prestiti è già iniziato per l’erogazione del finanziamento a favore delle due aziende: l’iter è in fase avanzata e il mutuo potrà verosimilmente essere concesso già nei prossimi mesi, consentendo l’avvio degli interventi programmati.

“Sostenere il servizio sanitario pubblico non può rimanere solo uno slogan, ma va dimostrato con atti concreti- sottolinea il presidente della Regione, Michele de Pascale –. E questo ne è un esempio: destinare risorse alla sanità significa generare valore nel lungo periodo, riducendo i costi sociali, offrendo strutture moderne e confortevoli, attraendo nuovi investimenti e rinnovando quel patto di fiducia imprescindibile tra cittadini e istituzioni. Ogni euro– conclude il presidente- investito in prevenzione, ricerca e innovazione produce benefici che si riflettono sull’intero tessuto delle nostre comunità e per questo in Emilia-Romagna facciamo quello che auspichiamo venga riprodotto anche a livello nazionale: gli investimenti in sanità non sono solo una voce di spesa, ma una priorità strategica”. “Oggi presentiamo un investimento importante che avrà ricadute su tutto il territorio modenese e non solo– spiega l’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-. Garantirà un salto di qualità rilevante in termini di tecnologia, servizi ai cittadini e integrazione tra le diverse realtà di questa area, che sarà sempre più strategica all’interno di tutto il sistema sanitario regionale. Vogliamo sostenere le aziende sanitarie– prosegue l’assessore-, lavorando insieme per garantire una sanità sempre più territoriale e vicina alle necessità delle nostre comunità”.

“Queste nuove risorse- commentano Altini e Baldino– ci consentono di intervenire in tempi brevi su una serie di situazioni edilizie e tecnologiche strategiche che necessitano di risposte concrete. In sanità l’evoluzione edilizia e tecnologia sono due aspetti fondamentali del percorso diagnostico e terapeutico. Da un lato, infatti, la tecnologia, ci consente di migliorare le nostre performance; dall’altro, l’evoluzione della scienza medica necessita un continuo adattamento delle strutture edilizie. In questo senso, i due nuovi mutui sono un’occasione importantissima per tutto il sistema sanitario provinciale”.

– foto ufficio stampa Regione Emilia-Romagna –

(ITALPRESS).