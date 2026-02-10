Dalla Regione 18 milioni per il restauro di edifici per attività culturali, Caruso “Generiamo valore aggiunto”

MILANO (ITALPRESS) – Regione Lombardia investe 18 milioni di euro per recuperare e restaurare beni e immobili destinati ad attività culturali di proprietà di enti pubblici. Le risorse, stanziate con una delibera di Giunta su proposta dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, finanziano progetti che valorizzino il patrimonio culturale e artistico, con l’obiettivo di riqualificare e rendere accessibili edifici oggi inutilizzati o sottoutilizzati, in modo da potenziare ulteriormente l’offerta di cultura nei territori. Il bando valorizzerà sinergie tra diversi attori, così da attivare strategie di attrazione degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso soluzioni di partenariato pubblico-privato che migliorino la fruizione pubblica dei beni culturali, con positive ricadute anche sulle economie locali. Lo stanziamento di 18 milioni di euro concretizza un vero e proprio piano di valorizzazione pluriennale del patrimonio artistico e culturale lombardo, ideato e attuato da Regione. Nel dettaglio, i fondi previsti supporteranno progetti riferiti a beni localizzati sul territorio lombardo e ammontano a 7,2 milioni per il 2026 e 3,6 milioni per le annualità 2027, 2028 e 2029. Alla dotazione regionale potranno aggiungersi ulteriori risorse fino a 3,5 milioni di euro messi a disposizione di Fondazione Cariplo.

“Con questo investimento da 18 milioni di euro – ha detto l’assessore Caruso – Regione Lombardia conferma il proprio impegno tangibile nella promozione e nel rilancio del nostro straordinario patrimonio culturale pubblico, riconoscendone il ruolo strategico non solo sul piano identitario, ma anche come leva di sviluppo economico e attrattività dei territori. Finanziamo iniziative capaci di restituire nuova vita a beni culturali, rendendoli accessibili e aperti al pubblico. Il bando promuove una visione integrata che mette insieme cultura, innovazione, sostenibilità e collaborazione tra pubblico e privato, con l’obiettivo di costruire presìdi culturali duraturi e di qualità, in grado di generare valore aggiunto per tutta la Lombardia”. Per quanto riguarda la componente di finanziamento regionale, l’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto e a destinazione vincolata, nel limite massimo del 50% del costo totale. Ai progetti che saranno selezionati, Regione Lombardia garantisce fondi da 500.000 euro fino a 1 milione di euro.

“La valorizzazione del patrimonio culturale – ha spiegato Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo – rappresenta per noi una leva strategica per lo sviluppo dei territori e il benessere delle comunità. Su questa visione strategica condivisa, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo collaborano per sostenere progetti culturali integrati, mettendo a disposizione del territorio strumenti complementari. Fondazione promuoverà, di concerto con Regione, un bando a sostegno della buona gestione e della valorizzazione dei beni culturali. La collaborazione tra le due istituzioni consentirà di amplificare l’efficacia dell’azione, mettendo a sistema risorse, competenze ed energie. È da questa sinergia che potranno nascere interventi significativi per i territori e capaci di produrre valore duraturo per le comunità”. Le domande di partecipazione al bando regionale, in apertura nelle prossime settimane, dovranno essere presentate sulla piattaforma informatica ‘Bandi e Servizi’. Tutti gli interventi relativi agli investimenti dovranno essere avviati entro il 2027 si concluderanno nel 2029.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).