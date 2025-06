ROMA (ITALPRESS) – Il 2 giugno 2025, la NATO ha annunciato dieci nuove sfide nell’ambito del programma DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), mirate a stimolare l’innovazione in tecnologie dual-use, ovvero applicabili sia in ambito civile che militare. Queste sfide si concentrano su aree strategiche quali energia e potenza, comunicazioni avanzate, ambienti elettromagnetici contestati, biotecnologie per la resilienza umana, infrastrutture critiche e logistica, operazioni in ambienti estremi, operazioni marittime, operazioni spaziali resilienti, sistemi autonomi e sistemi senza pilota, e decisioni assistite dai dati.

Le proposte per partecipare a queste sfide possono essere inviate fino alle 12:00 UTC dell’11 luglio 2025. Gli innovatori selezionati entreranno nella Fase 1 del programma DIANA, un acceleratore di sei mesi che inizierà a gennaio 2026, diventando parte del gruppo di innovatori del 2026. I partecipanti selezionati riceveranno un finanziamento contrattuale di 100.000 euro per sviluppare ulteriormente le loro soluzioni in risposta alle sfide, mentre partecipano al programma di accelerazione.

Inoltre, avranno accesso a una rete di oltre 180 centri di test in Europa e Nord America per effettuare attività di test, valutazione, validazione e verifica. Attraverso una combinazione di programmi in presenza e online, gli innovatori DIANA acquisiranno anche gli strumenti per far crescere le loro imprese, navigare nei complessi processi di approvvigionamento della difesa e potenziare la loro rete con partner industriali, utenti finali militari, potenziali investitori e una serie di mentori.

Questo programma si inserisce in un quadro più ampio di iniziative della NATO per promuovere l’;innovazione tecnologica. Ad esempio, il NATO Innovation Fund (NIF), lanciato nel 2022, è il primo fondo di venture capital multi-sovrano al mondo, con l’obiettivo di investire un miliardo di euro in start-up emergenti nel settore delle tecnologie dual-use. Le aziende partecipanti a DIANA possono beneficiare di finanziamenti aggiuntivi dal NIF, creando sinergie tra le diverse iniziative della NATO che punta ad accelerare i progressi nelle tecnologie dual-use, rafforzando la sicurezza e la resilienza dell’Alleanza Atlantica attraverso l’innovazione e la collaborazione transatlantica.

