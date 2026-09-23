Dalla Lega pacchetto di proposte per contrastare l’integralismo islamico

ROMA (ITALPRESS) - Un pacchetto di proposte per contrastare l’integralismo islamico e fissare regole più stringenti per chi vive in Italia. È quello presentato oggi dalla Lega alla Camera, con gli interventi del vicepremier, ministro e leader del partito Matteo Salvini, del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e delle europarlamentari Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint e Silvia Sardone. xu1/ads/azn